حزب الشعب يُعرب عن تضامنه مع شعب السودان وقواه التقدمية

رام الله - دنيا الوطنيُعرب حزب الشعب الفلسطيني عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني الشقيق وقواه الديمقراطية والتقدمية، وفي المقدمة منها الحزب الشيوعي السوداني، التي تواصل نضالاتها بمثابرة عبر ثورة شعبية باسلة ضد سلطة انقلاب ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر وقوى الثورة المضادة، ومن أجل قيام حكم مدني ديمقراطي في السودان.كما يدين حزب الشعب الفلسطيني سياسة القمع والقتل التي تتعرض لها الجماهير السودانية التي تعبر عن مطالبها المشروعة بسلمية كاملة، ويدين بشكل خاص أعمال القمع والقتل التي جرت يوم الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر المنصرم على يد الطغمة العسكرية الحاكمة.وقال الحزب في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا وفي الوقت الذي نعرب فيه عن تضامننا الكامل مع انتفاضة الشعب السوداني الشقيق، ندعو كافة القوى المؤمنة بحقوق الشعوب في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في العالم، للوقوف إلى جانب الشعب السوداني في معركته العادلة من أجل مستقبل أفضل للسودان الشقيق".