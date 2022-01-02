هنية: لدينا أربعة أسرى وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا بكل مكان





يشار إلى أن مفاوضات غير مباشرة تجرى بين الفينة والأخرى، منذ عدة سنوات، بين حركة حماس، وإسرائيل، عبر الوسيط المصري، من أجل التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.





ووفق مسؤولين في حركة حماس، فإن الصفقة لم تنضج بعد، محملين حكومات الاحتلال، بمسؤولية عدم التوصل لاتفاق حتى الآن.





ومن بين الأسرى الذي تمكنت حركة حماس من أسرهم، اثنان من جيش الاحتلال، خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، إن لدى حركته أربعة أسرى، و"إذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا في كل مكان".وأضاف في تصريح لقناة (الجزيرة): أننا "سنجبر إسرائيل على صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى (جلبوع)".