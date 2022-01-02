بينت: يجب وضع معايير لإجراء فحوص (كورونا) نظراً للعدد المحدود لأطقم الفحوص





جاءت أقوال بينت خلال جلسة الحكومة التي عقدت في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) بشكل ملحوظ مدفوعة بالمتحور (أوميكرون).



وبدوره احتج الوزير، عومير بار ليف، على تغيير التعليمات للجمهور بين الفينة والأخرى، ورد عليه وزير الصحة نيتسان هورفيتس، قائلا: إن التعليمات تتغير لأن الواقع يتغير، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأضاف وزير الصحة، أن تفشي الوباء يجري بوتيرة لم نشهدها من ذي قبل، وسيكون هناك أشخاص لن نقوم بفحصهم لعدم توفر العدد الكافي من اطقم الفحوص وسنضع المعايير لمن ستكون له الأولوية في الخضوع للفحص.



واعتبر هوروفيتس، أن تكون الموجة الخامسة من الوباء متفاقمة لكنها ستمر بسرعة.



ومن جانبه اقترح وزير الزراعة عوديد فورير، التمييز في الفحوص بين المُطعمين وغير المُطعمين وبين من تظهر عليهم اعراض المرض والذين لم تبرز عليهم الأعراض.



الى ذلك صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على اقتراحي وزيري الرفاه والمالية، مئير كوهين وافيغدور ليبرمان، التمديدَ بعام إضافي سريان الأمر الذي يحظر خصم مخصصات البطالة من متقاضي المخصصات الأخرى من التأمين الوطني.





وقال الوزيران: إن ازدواجية المخصصات ستمنع عشرات آلاف العائلات من الوصول الى الفقر.



رام الله - دنيا الوطناقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، تقييد السماح بإجراء للفحوصات، قائلا: إنه لا لإسرائيل أو لأية دولة أخرى عدد غير متناه من أطقم الفحص.