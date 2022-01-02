بلغاريا تعدم 39 ألف دجاجة بعد تفشي إنفلونزا الطيور

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات البيطرية في بلغاريا، اليوم الأحد، عن إعدام أكثر من 39 ألف دجاجة فى قرية كريفو بول الجنوبية، بعد تأكيد تفشي إنفلونزا الطيور فى مزرعتين هناك.وقال مينكو أنجيلوف، محافظ منطقة هاسكوفو: "إن المزرعتين أصيبتا بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى من نوع إيه، ويعد هذا ثانى تفشى فى تلك القرية منذ أبريل عندما تم إعدام أكثر من 40 ألف دجاجة"، وفق (مونت كارلو).ويعتبر هذا ثاني تفش في تلك القرية منذ أبريل/ نيسان عندما تم إعدام أكثر من 40 ألف دجاجة، كما وتفشت أشكال حادة من إنفلونزا الطيور في أوروبا وآسيا في الأسابيع الأخيرة.