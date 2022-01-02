الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار في جنين

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم الأحد، على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار وضبطت بحوزته قطعة سلاح في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن شكاوي وردت للشرطة من مواطنين حول قيام مجهولين بإطلاق النار على منازلهم ومحالهم التجارية، وبالبحث والتحري وجمع المعلومات من قبل فرع المباحث العامة تم الاشتباه بشخص من سكان محافظة جنين حيث تم إلقاء القبض عليه وضبط سلاح ناري بحوزته.وأكدت، بأنه تم التحفظ على المشتبه فيه، والتحرز على المضبوطات تمهيداً لإحالته إلى جهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.