إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار في الكويت

رام الله - دنيا الوطنأفادت قوة الإطفاء العام بدولة الكويت، أن فرقها تواصلت صباح اليوم الأحد وحتى الساعة 12 ظهراً، مع 103 بلاغات، حيث تم انقاذ 106 أشخاص، معظمهم كانوا عالقين في تجمعات للمياه في الطرق والمنازل، نتيجة سقوط الأمطار في البلاد.وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام: "إن معظم البلاغات تركزت فى محافظتى حولى والفروانية، متوقعة زيادة عدد البلاغات خلال الساعات المقبلة إذا استمر هطول الأمطار".كما ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم وعدم الخروج، إلا في الحالات الضرورية إلى حين استقرار الأحوال الجوية.