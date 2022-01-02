لبنان تدرس العودة للإغلاق بعد الارتفاع المفاجئ فى إصابات (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنقال فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، إن "قرار إقفال البلاد يُدرس بتأن وفق الأرقام والمعطيات المتوافرة والسؤال المطروح عن الفترة الزمنية لهذا الإقفال، خصوصاً أن وضع لبنان لا يحتمل، ولكن اذا تسارعت وتيرة الانتشار فنحن مستعدون لاتخاذ القرار".وأكد الأبيض في حديث إذاعي، اليوم الأحد، أن "كل الجهود والمحاولات التي اعتمدتها الوزارة منذ بداية شهر الأعياد كانت لتضييق الخناق والحد من الاختلاط لتفادي الوصول إلى هذا الاجراء لكن التطبيق على أرض الواقع لم يكن كافياً".وأوضح أن "الارتفاع المفاجئ بالاصابات يشير إلى انتشار متحور (أوميكرون)، الذي يمضي وقتاً أكثر في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي لذلك تتشابه أعراضه والانفلونزا الموسمية والعمل جار على رفع القدرة الاستيعابية في المستشفيات".وتابع وزير الصحة اللبناني أن "الموجة الجديدة ستكون أكبر من ناحية الاعداد، ولكن انحسارها سيكون سريعاً"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية.وكشف عن العمل على بطاقة دوائية تتابع مسار الدواء من لحظة دخوله إلى لبنان إلى حين وصوله إلى المواطن لتأمين حصول كل مريض على دوائه وضبط حركة الدواء على أن تكون البداية مع أدوية مرضى السرطان.