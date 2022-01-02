بحر يهاتف نائب رئيس البرلمان الماليزي ويقدم له التعازي بضحايا الفيضانات

رام الله - دنيا الوطنأجرى أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، صباح اليوم اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس البرلمان الماليزي السيد محمد راشد بن حسنون، وقدم له التعازي بضحايا الفيضانات التي حدثت في ماليزيا مؤخراً وخلفت عشرات الضحايا.وثمن بحر؛ المواقف الماليزية الداعم للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ودعا حسنون؛ لزيارة غزة للوقوف على آثار الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد أهلها.من ناحيته أشار حسنون؛ لعلاقة ماليزيا الطيبة مع فلسطين والشعب الفلسطيني معبراً عن دعم بلاده بكل مكوناتها السياسية والمجتمعية لفلسطين والقضية الفلسطينية.وأكد حسنون، "رفض ماليزيا للعنجهية الصهيونية، وداعياً بحر لزيارة كوالالمبور والبرلمان الماليزي".