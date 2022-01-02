السودان: تعطيل خدمات الإنترنت في الخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات







رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (رويترز)، اليوم الأحد، أن خدمات الإنترنت والهاتف المحمول تعطلت في العاصمة السودانية الخرطوم، قبيل انطلاق المظاهرات رفضاً لإجراءات التي اتخذها الجيش.قبيل تظاهرات جديدة مرتقبة، أغلقت السلطات السودانية الجسور النيلية الرابطة بين مدن العاصمة أمام حركة السير باستثناء جسري الحلفايا وسوبا.وينوي عدد من لجان المقاومة تسيير تظاهرات جديدة اليوم باتجاه القصر الجمهوري وسط الخرطوم، رفصاً لإجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وما تبعها من اتفاق سياسي بينه وبين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك.وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا للمشاركة في احتجاجات و(مواكب مليونية) اليوم، مطالباً بجعل 2022 عاماً للمقاومة المستمرة"، وفق تعبيره.