اشتية يسلم حقيبتي الداخلية للواء هب الريح والأوقاف للشيخ البكري

رام الله - دنيا الوطنسلم محمد اشتية رئيس الوزراء، اليوم الأحد، حقيبة وزارة الداخلية إلى اللواء زياد هب الريح، وحقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى الشيخ حاتم البكري، وجرت مراسم التسليم، في مقر وزارتي الداخلية والأوقاف.وحضر مراسم التسليم الوكلاء والمدراء في الوزارتين، وتمنى اشتية التوفيق للوزيرين في مهامهما لخدمة أبناء الشعب على أكمل وجه، في ظل كافة التحديات.وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، أدى اللواء زياد هب الريح، والشيخ حاتم البكري، اليمين القانونية، أمام رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وزيرين للداخلية والأوقاف.وحضر مراسم تأدية اليمن القانونية، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس الوزراء محمد اشتية، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.يذكر، أن رئيس الوزراء، هو من كان يتولى حقيبتي الداخلية والأوقاف، منذ تكليفه بتشكيل الحكومة الثامنة عشرة عام 2019