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الجزائر: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين اختناقاً بالغاز

الجزائر: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين اختناقاً بالغاز
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب ستة آخرون، أمس السبت، فور استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون وسط مدينة خنشلة الجزائرية.

ووفق صحيفة (النهار) الجزائرية، فإن تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون أسفر عن وفاة شابين وفتاة، فيما توجد ضحية أخرى بالعناية المركزة وخمسة مصابين قيد المراقبة المستمرة بمشفى أحمد بن بلة بالعاصمة الجزائرية، مشيرة إلى أن أغلب الضحايا، في العشرينيات من العمر.

يذكر أنه في السادس عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لقي تسعة أشخاص مصرعهم، بسبب الاختناق بالغاز في ولايات مختلفة من الجزائر، خلال اليوم نفسه.

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