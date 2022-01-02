بلدية غزة: بدء تجديد رخص المهن والحرف إلكترونيًا

حسن لبد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت بلدية غزة عن بدء استقبال طلبات تجديد رخص المهن والحرف مع بداية عام 2022 إلكترونياً، دون الحاجة إلى زيارة مركز خدمات الجمهور في مقر بلدية غزة الرئيس، اختصاراً للوقت والجهد.وقالرئيس قسم المتابعة الفنية في مركز خدمات الجمهور لإذاعة (الرأي) الحكومية: "إن البلدية أطلقت حملة لتجديد الحرف والمهن إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة البلدية، والتسجيل يكون من خلال رابط إلكتروني دون رسوم مضافة، إلى جانب خدمة التوصيل لمكان العمل".وأضاف لبد: "أنه سيتم تخصيص شباك واحد في دائرة خدمات الجمهور لتجديد رخص الحرف والمهن، بحيث يتمكن المواطن من إنجاز معاملته خلال دقائق دون الانتقال من دائرة لأخرى".وبين أن رخص الحرف والمهن العالقة والتي كانت تتطلب موافقة من لجنة التنظيم المحلية تم تجديدها وسيتم التواصل مع أصحابها لاستلامها، داعياً أصحاب الحرف والمهن في غزة إلى الإسراع في تجديد الرخص حفاظًا على سلامته وسلامة العاملين في المنشأة ولضمان عدم التعرض لأي مخالفة قانونية.وأكد أن النظام الجديد يتمتع بعدة مزايا تسهل على المواطن أبرزها، المحافظة على سلامته من جائحة كورونا، توفير الوقت والجهد، وإنجاز المعاملة من خلال شباك واحد فقط وبسرعة، إضافة إلى التوصيل المجاني من خلال التجديد في أماكن الخدمات.يذكر، أن إجمالي الحرف والمهن داخل نفوذ بلدية غزة يتجاوز 18,500 حرفة ومهنة، تعمل طواقم البلدية على متابعتها والتأكد من التزامها باتباع الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لتأمين سلامة المنشأة والعاملين بداخلها والقاطنين في محيطها والمستفيدين منها