"دنيا الوطن" يتصدر المواقع الأكثر متابعة في فلسطين للعام العاشر على التوالي

رام الله - دنيا الوطنتصدر موقع "دنيا الوطن"، قائمة المواقع الفلسطينية والإخبارية، كأول موقع متابعة في فلسطين، ضمن تصنيف المواقع العالمي (Alexa)، التابع لشركة (أمازون) العالمية، للعام العاشر على التوالي.واستطاعت "دنيا الوطن"، التفوق على جميع المواقع الإخبارية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وبذلك يكون الموقع الإخباري الأول في الوطن العربي والعالم الذي يتمكن من ذلك في بلده.من جانبه، قال الأستاذ عبدالله عيسى، رئيس تحرير "دنيا الوطن”: "إن دنيا الوطن تتبع مبدأ الحياد والشفافية في تغطية كافة القضايا التي تهم القارئ الفلسطيني والعربي، ما مكنها من اكتساب ثقته التي نعتز بها".وأضاف الأستاذ عيسى: أن حصول "دنيا الوطن"، على هذا المركز يؤكد على قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الإبداع والتميز، متقدماً بالشكر لجميع الزملاء في "دنيا الوطن" على هذا الإنجاز.ووعد الأستاذ عيسى، القارئ الفلسطيني بالمزيد من العمل والجهد لتطوير الرسالة الإخبارية ما يساهم في تعزيز الرواية الفلسطينية.وصنفت دراسة أعدها مركز الإنترنت التابع لجامعة (إكسفورد)، موقع "دنيا الوطن" ضمن أكبر ثمانية مواقع في العالم، لتفوقه على جميع المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي في بلده.