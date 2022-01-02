شؤون فلسطينية

الكيلة: طواقمنا الطبية تتابع الحالة الصحية للأسير أبو هواش

الكيلة: طواقمنا الطبية تتابع الحالة الصحية للأسير أبو هواش
مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن الوزارة تتابع بشكل حثيث، الوضع الصحي الخطير للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه لليوم 139 على التوالي".

وقالت الوزيرة، اليوم الأحد: "إنها هاتفت زوجة الأسير أبو هواش المتواجدة في مستشفى (أساف هروفيه)، التي أكدت أنه يعاني من وضع صحي حرج حسب الأطباء"،لافتاً إلى أن الطواقم الطبية المختلفة تتابع حالته الصحية، وفق (وفا).

وأضافت: "أن الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى وأن الصمت في ملف الأسرى يعني موتا محتما لهم، لا سيما للمرضى منهم، حيث يعاني 550 أسيرا من أمراض بدرجات خطورة مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، 10 منهم على الأقل مصابون بالسرطان والأورام".

ويتعرض الأسير أبو هواش لغيبوبة متقطعة، وضعف في البصر وعدم القدرة على الكلام، إضافة إلى مشاكل في عضلة القلب وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

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