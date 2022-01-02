دولي

فرنسا: الموجة الخامسة لـ(كورونا) في البلاد قد تكون الأخيرة

فرنسا: الموجة الخامسة لـ(كورونا) في البلاد قد تكون الأخيرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن تكون الموجة الخامسة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) التي تشهدها فرنسا هي الأخيرة بالنسبة لموجات انتشار الفيروس.

وأضاف الوزير: "أن متغير (أوميكرون) يعد معدياً جداً لدرجة أنه سيؤثر على جميع سكان العالم وسيؤدي ذلك إلى تعزيز المناعة لديهم؛ حيث سيكون الجميع أكثر تسليحا بعد مروره"، وفق قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية.

وطالب وزير الصحة الفرنسي إلى الاستمرار في تطعيم كافة الشعوب حول العالم بشكل عاجل لمواجهة هذا الفيروس.

وتابع فيران: "أن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19 ) ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام".

وذكر: "أنه يمكن رفع مدة العزل بعد خمسة أيام في حال جاءت نتائج الاختبارات سلبية، وسيتعين على من لم يتم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع إمكانية الخروج من العزل بعد سبعة أيام بموجب نفس الشروط".

وأشار إلى أن سلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا) شديدة العدوى بحيث أنه لا يمكن إيقافها ما لم يتم إعادة فرض إغلاق صارم.

أخبار ذات صلة

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين

روسيا: مصرع خمسة أشخاص وإصابة 21 آخرين بحادث حافلة

روسيا: مصرع خمسة أشخاص وإصابة 21 آخرين بحادث حافلة

ماليزيا: فيضانات تجتاح سبع ولايات في البلاد ونزوح الآلاف

ماليزيا: فيضانات تجتاح سبع ولايات في البلاد ونزوح الآلاف

بينيت: من يطلق الصواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية

بينيت: من يطلق الصواريخ نحو إسرائيل يتحمل المسؤولية

الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (راي) إلى 407 أشخاص

الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (راي) إلى 407 أشخاص

هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب شمال باكستان

هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب شمال باكستان

فقدان ثلاثة أشخاص بعد حرائق كولورادو الأمريكية

فقدان ثلاثة أشخاص بعد حرائق كولورادو الأمريكية

إيطاليا: إصابة 14 شخصًا بفعل استخدام ألعاب نارية ليلة رأس السنة

إيطاليا: إصابة 14 شخصًا بفعل استخدام ألعاب نارية ليلة رأس السنة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار

الشرطة تقبض على مشتبه فيه بقضايا إطلاق نار

بحر يهاتف نائب رئيس البرلمان الماليزي ويقدم له التعازي بضحايا الفيضانات

بحر يهاتف نائب رئيس البرلمان الماليزي ويقدم له التعازي بضحايا الفيضانات

نادي الأسير ينشر معطيات مقتضبة عن سياسة &#34;الاعتقال الإداري&#34; خلال عام 2021

نادي الأسير ينشر معطيات مقتضبة عن سياسة "الاعتقال الإداري" خلال عام 2021

الإسلامية المسيحية: شهيد واعتداءات بدعم رسمي على المسجد الأقصى في ديسمبر 2021

الإسلامية المسيحية: شهيد واعتداءات بدعم رسمي على المسجد الأقصى في ديسمبر 2021

وقفة إسناد للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في رام الله

وقفة إسناد للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في رام الله

عمليات الطعن.. كابوس يؤرّق المستوطنين وقوات الاحتلال

عمليات الطعن.. كابوس يؤرّق المستوطنين وقوات الاحتلال

التميمي يدين الصمت الدولي تجاه قضية الأسير أبو هواش

التميمي يدين الصمت الدولي تجاه قضية الأسير أبو هواش

بلدية غزة: بدء تجديد رخص المهن والحرف إلكترونيًا

بلدية غزة: بدء تجديد رخص المهن والحرف إلكترونيًا

منوعات

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

موسيقار شهير &#34;طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة&#34;

موسيقار شهير "طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة"

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

عربي

إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار في الكويت

إنقاذ 106 أشخاص علقوا بتجمعات مياه الأمطار في الكويت

لبنان تدرس العودة للإغلاق بعد الارتفاع المفاجئ فى إصابات (أوميكرون)

لبنان تدرس العودة للإغلاق بعد الارتفاع المفاجئ فى إصابات (أوميكرون)

الجزائر: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين اختناقاً بالغاز

الجزائر: مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين اختناقاً بالغاز

الإمارات توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

الإمارات توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة