فرنسا: الموجة الخامسة لـ(كورونا) في البلاد قد تكون الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنقال أوليفيه فيران وزير الصحة الفرنسي، اليوم الأحد، إنه من المرجح أن تكون الموجة الخامسة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) التي تشهدها فرنسا هي الأخيرة بالنسبة لموجات انتشار الفيروس.وأضاف الوزير: "أن متغير (أوميكرون) يعد معدياً جداً لدرجة أنه سيؤثر على جميع سكان العالم وسيؤدي ذلك إلى تعزيز المناعة لديهم؛ حيث سيكون الجميع أكثر تسليحا بعد مروره"، وفق قناة (فرانس إنفو تي في) الإخبارية.وطالب وزير الصحة الفرنسي إلى الاستمرار في تطعيم كافة الشعوب حول العالم بشكل عاجل لمواجهة هذا الفيروس.وتابع فيران: "أن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا (كوفيد-19 ) ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام".وذكر: "أنه يمكن رفع مدة العزل بعد خمسة أيام في حال جاءت نتائج الاختبارات سلبية، وسيتعين على من لم يتم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع إمكانية الخروج من العزل بعد سبعة أيام بموجب نفس الشروط".وأشار إلى أن سلالة (أوميكرون) المتحورة من فيروس (كورونا) شديدة العدوى بحيث أنه لا يمكن إيقافها ما لم يتم إعادة فرض إغلاق صارم.