اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب" يعقّب على تدهور الحالة الصحية للأسير "أبو هواش"





كما ودعا إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي، كما حصل في أعقاب هبة "باب العامود" وأحداث حي الشيخ جراح، مشددا ان تشابك الطاقات والتحركات الفلسطينية في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، من شأنها ان تشكل رأي عام عالمي داعم ومساند لقضية الأسير "هاشم ابو هواش".





كما وطالب قيادة السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها كاملة، في وضع قضية الأسير ابو هواش، على رأس أولويات الديبلوماسية الفلسطينية، وحملها إلى جميع المنابر الدولية، وهيئات حقوق الإنسان، إلى جانب تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، بإعتبارها قضية إجماع وطني فلسطيني، تعني جميع أطياف الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وتلاوينهودعا المكتب التنفيذي لإتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب"، أبناء الجاليات الفلسطينية على إمتداد القارة الأوروبية، إلى التحرك العاجل بتنظيم الوقفات المساندة للأسير "ابو هواش"، في مختلف العواصم الأوروبية، أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي، والسفارات الإسرائيلية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأوروبية الصديقة والمتضامنة مع الشعب لفلسطيني، لتشكيل رأي عام أوروبي، يسلط الضوء على معاناة الأسير "ابو هواش" والوضع الصحي الحرج الذي يمر به.