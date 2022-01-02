اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب" يعقّب على تدهور الحالة الصحية للأسير "أبو هواش"
حمّل إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب"، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن حياة الأسير "هشام ابو هواش" ، في ظل تعنت سلطات الإحتلال الإستجابة لمطالبه المحقة، بإطلاق سراحه بشكل عاجل دون قيد أو شرط، مما يثبت سياسة الإغتيال البطيء والممنهج، التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية في التعاطي مع قضية الأسير "هشام ابو هواش".
جاء ذلك في ظل التطورات الخطيرة، التي طرأت على صحة الأسير الفلسطيني "هشام ابو هواش"، المضرب عن الطعام لليوم 139 على التوالي، رفضا لإعتقاله الإداري التعسفي، وبعد دخول الأسير "ابو هواش" مربع الخطر الشديد، وأصبحت حياته مهددة بالإستشهاد في أي لحظة، خاصة وأن الأسير "ابو هواش" ، دخل في مرحلة فقدان الوعي المتقطع، وفقدانه القدرة على الحركة والتعبير.
وأكد أن هذه السياسة تعبر عن العقلية الفاشية والإجرامية، وترتقي لمستوى جرائم حرب ممنهجة.
وطالب "شباب"، الإتحاد الأوروبي وجميع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل، وإتخاذ خطوات عملية، لإنقاذ حياة الأسير "ابو هواش"، وذلك بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير "ابو هواش"، بشكل عاجل وفوري.
وطالب "شباب"، الإتحاد الأوروبي وجميع الجمعيات والمؤسسات والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل، وإتخاذ خطوات عملية، لإنقاذ حياة الأسير "ابو هواش"، وذلك بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير "ابو هواش"، بشكل عاجل وفوري.
كما وطالب قيادة السلطة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها كاملة، في وضع قضية الأسير ابو هواش، على رأس أولويات الديبلوماسية الفلسطينية، وحملها إلى جميع المنابر الدولية، وهيئات حقوق الإنسان، إلى جانب تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، بإعتبارها قضية إجماع وطني فلسطيني، تعني جميع أطياف الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وتلاوينه
ودعا المكتب التنفيذي لإتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب"، أبناء الجاليات الفلسطينية على إمتداد القارة الأوروبية، إلى التحرك العاجل بتنظيم الوقفات المساندة للأسير "ابو هواش"، في مختلف العواصم الأوروبية، أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي، والسفارات الإسرائيلية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأوروبية الصديقة والمتضامنة مع الشعب لفلسطيني، لتشكيل رأي عام أوروبي، يسلط الضوء على معاناة الأسير "ابو هواش" والوضع الصحي الحرج الذي يمر به.
ودعا المكتب التنفيذي لإتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب"، أبناء الجاليات الفلسطينية على إمتداد القارة الأوروبية، إلى التحرك العاجل بتنظيم الوقفات المساندة للأسير "ابو هواش"، في مختلف العواصم الأوروبية، أمام مقرات الصليب الأحمر الدولي، والسفارات الإسرائيلية بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأوروبية الصديقة والمتضامنة مع الشعب لفلسطيني، لتشكيل رأي عام أوروبي، يسلط الضوء على معاناة الأسير "ابو هواش" والوضع الصحي الحرج الذي يمر به.
كما ودعا إلى فضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال شرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي، كما حصل في أعقاب هبة "باب العامود" وأحداث حي الشيخ جراح، مشددا ان تشابك الطاقات والتحركات الفلسطينية في جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، من شأنها ان تشكل رأي عام عالمي داعم ومساند لقضية الأسير "هاشم ابو هواش".
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