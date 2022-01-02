الشيخ يعلن أسماء موافقات ملف هويات أبناء المواطنين في غزة والضفة

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رام الله - دنيا الوطنأعلن حسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن بدء استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات لفئة أبناء المواطنين الذين تجاوزا الـ16 عاماً ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم، ليبلغ عدد ما تم الموافقة عليه اليوم 661 موافقة من أجل الحصول على الهوية وجواز سفر.وأكد الشيخ في بيان صحفي نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أنهم مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل إنجاز ما تبقى من الأسماء التي أرسلت في كشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن.يذكر، أنه جرى الاتفاق مؤخراً على تسوية أوضاع عشرة آلاف مواطن فلسطيني، تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان سكن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.