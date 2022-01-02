العربية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش

و قالت الجبهة: "إن معاناة الاسير ابو هواش تفتح الباب على مصراعيه لفضح سياسات الاحتلال وجرائمه بحق اسرانا وخاصة سياسة الاعتقال الاداري التعسفية التي تخالف كافة القوانين والاتفاقيات الدولية، مسطراً بمعاناته ملحمة اسطورية من الصمود والتحدي بعزيمته الفلسطينية التي لا تلين مطالبا بالحرية".



و أضافت" في الوقت الذي يعاني الاسير ابو هواش من خطر الموت المفاجئ في اي لحظة لا زالت انتهاكات إدارات السجون بحق أسرانا البواسل متواصلة وتحيل حياتهم إلى جحيم تضاف إلى معاناة ومرارة الأسر متنكرة بذلك لكافة معايير القانون الدولي وللمعايير الأخلاقية والإنسانية لقواعد معاملة الاسرى ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والقرارات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والبروتوكولات المعدلة لها، بل ولا زال الاحتلال يواصل مسلسل الاعتقال اليومي في مدن الضفة الغربية والقدس".



وأكدت على أن هذه الظروف تتطلب تحركاً فلسطينياً واسعاً على كافة المستويات الرسمية والمؤسساتية، والانطلاق بحملة دبلوماسية وإعلامية وقانونية لكشف جرائم الاحتلال بحق أسرانا وطرح قضيتهم في كل المحافل الدولية واللجوء إلى القضاء الدولي لإدانة دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي، داعية جماهير شعبنا الى المزيد من الدعم والالتفاف حول قضية الاسرى والمشاركة الفاعلة بكافة الفعاليات الاسنادية لهم.





رام الله - دنيا الوطنحملت الجبهة العربية الفلسطينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسير البطل هشام ابو هواش المضرب عن الطعام للشهر الخامس على التوالي رفضًا للاعتقال الإداري والذي يواجه خطر الموت المحدق نتيجة لتعنت الاحتلال واصراره على مواصلة انتهاكاته بحق اسرانا الابطال.