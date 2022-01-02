المالكي يشكر القبس الكويتية لاختيارها الشعب الفلسطيني شخصية العام ٢٠٢١





وعبر المالكي، لـ النصف ولأسرة التحرير ولجميع العاملين في القبس عن أسمى آيات الشكر والتقدير لاختيار الشعب الفلسطيني شخصية العام ٢٠٢١.





وأكد الوزير المالكي أن هذا الموقف هو امتداد للعلاقات الأخوية التاريخية بين دولة الكويت ودولة فلسطين، وهو ليس بغريب عن مواقف دولة الكويت الشجاعة والصادقة المؤيدة والداعمة لقضية شعبنا العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة على المستويات وفي المحافل والمنابر الدولية كافة.



رام الله - دنيا الوطنبعث رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، رسالة شكر وتقدير لـ وليد عبد اللطيف النصف رئيس تحرير صحيفة القبس الكويتية، هنأه فيها بدايةً بحلول العام الجديد متمنياً أن يحمل لدولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً المزيد من تحقيق الإنجازات والازدهار والتقدم على الأصعدة كافة.