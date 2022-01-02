(المرصد) يدعو حماس إلى اعلان قبولها بعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة









وأضاف "خصوصا ان الهيئات المحلية في قطاع غزة لم تشارك في الدورتين الثانية والثالثة للانتخابات المحلية اعوام 2012 و 2017، وبعضها لم تجري فيه الانتخابات منذ اكثر من 60 عاما، اننا نامل بان يقود عقد الانتخابات المحلية في كل الاراضي الفلسطينية، الى تهيئة الظروف لعقد الانتخابات العامة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني خلال العام الحالي 2022".



وأشار المرصد إلى أن هذه الانتخابات ستجري على قانون رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، وهو قانون جاءا بناءا على توافق وطني وشاركة على اساسه حركة حماس في الدورة الاولى للانتخابات المحلية، وكذلك شاركة في الانتخابات التي لم تكتمل سنة 2016.







رام الله - دنيا الوطندعا مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)، اليوم الأحد، حركة (حماس) الى تسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية في تحديث سجل الناخبين، وكذلك السماح للمواطنين في قطاع غزة من ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في الانتخابات المحلية بالترشيح والاقتراع.واستنادا الى قرار مجلس الوزراء بجلسته يوم 26 أيلول/ديسمبر 2021، بتحديد موعد المرحلة الثانية للانتخابات المحلية في البلديات المصنفة (أ+ب) حسب تصنيف وزارة الحكم المحلي اضافة الى 11 مجلس مصنفة ج من قطاع غزة، اجلت من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية، وقامت لجنة الانتخابات المركزية باعلان الجدول الزمني للمرحلة الثانية والمفترض يبدأ يوم 8/1/2022 بفتح تسجيل الناخبين.