وزارة الإعلام تُعلق على اختيار "القبس" الكويتية للشعب الفلسطيني كشخصية العام 2021

رام الله - دنيا الوطناعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، أن اختيار جريدة "القبس" الكويتية للشعب الفلسطيني ليكون شخصية العام 2021، "موقفاً عروبياً أصيلاً، يثبت أن أواصر العلاقات مع الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا راسخة كالجبال".واستذكرت وزارة الاعلام في بيان صحفي، اليوم الأحد "التاريخ الطويل الذي بدأ باحتضان الكويت الشقيقة لشعبنا ولثورتنا الفلسطينية المعاصرة، واستمر بالمواقف السياسية المتقدمة، والدعم المعنوي والمادي السخي لفلسطين، والالتفاف الشعبي والرسمي حول قضيتنا العادلة وقيادتنا في كل المناسبات والمحافل".وأكدت "أن اختيار الصحيفة لنضالات شعبنا وتضحياته وصموده الملحمي في القدس وغزة وسائر وطننا، وانحيازها للشيخ جراح ولفرسان النفق الستة، واستردادها لسيرة الشهيد ناجي العلي، فعل وطني ومهني رفيع يتماهى مع حقنا الساطع في دولتنا المستقلة، وعاصمتنا الأبدية، ولا ينفصل عن حضور فلسطين في الوجدان الكويتي".وشكرت وزارة الاعلام "أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح وحكومته وشعبه الشقيق العروبي الأصيل ولرئيس تحرير "القبس" وليد عبد اللطيف النصف، ونائبه عبد الله غازي المضف، ولكل حراس الحقيقة الشجعان، وللأشقاء، والأصدقاء الإعلاميين في العالم، الذين يدعمون شعبنا في الحرية والخلاص".يذكر أن صحيفة "القبس" الكويتية قد اختارت الشعب الفلسطيني ليكون شخصية العام 2021، مؤكدة أنه ضرب أمثلة كثيرة في الدفاع عن أرضه، وحقه التاريخي في دولته.وعددت الصحيفة في عددها الصادر يوم الجمعة، مشاهد البطولة التي قدمها الفلسطينيون في مواجهة آلة الاحتلال خلال العام 2021، لتأكيد أحقيته في حصد لقب "شخصية العام".