الضمير: حرمان بعض المسيحيين من التنقل لأداء الشعائر الدينية يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية



وقد تمت الموافقة على 434 تصريح فيما تم رفض 331 طلب تصريح منهم، ويأتي الرفض لان أحد أقارب بعض المسيحيين يقيم بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، حيث نقوم بدورنا من خلال التواصل مع البطريركية اللاتينية في القدس وسفير الفاتيكان من خلال الضغط على الجانب الإسرائيلي بالسماح للجميع بحصولهم على تصاريح لزيارة الأماكن المقدسة .



وقد أفاد المواطن/ ( ت .ع) اسم مرفوض من السفر، اننا تقدمنا بحوالي 800 تصريح لزيارة الأماكن المقدسة ونحن نتابع لحتى الان، وقد تم قبول 225 تصريح، ولا نعلم أسباب الرفض من قبل الجانب الإسرائيلي .



واعتبرت مؤسسة الضمير لحقوق الانسان ان ما تقوم به قوات الاحتلال من منع للتنقل والحركة هو بمثابة عقوبات جماعية وتعسفية بحق قطاع غزة، كما ويمثل "انتهاكاً جسيماً لحرية التنقل والعبادة الواردتين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948".



وأضافت "كما يعتبر انتهاكا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف بما يتعلق بحرية العبادة بمنعها المؤمنين من الوصول إلى أماكن عبادتهم بحجج وذرائع واهية".



هذا ويسكن في قطاع غزة حوالي 1200 مسيحي فلسطيني مدينة غزة من طائفتين (اللاتين كاثوليك -الروم الأرثوذكس) وهي نسبة ضئيلة من سكان القطاع الذي يزيد عدد سكانه 2 مليون نسمة، حيث يتقدم المسيحيين في قطاع غزة بطلب الحصول على تصاريح لزيارة الأماكن المقدسة من كل عام في عيد الميلاد المجيد وعيد القيامة لزيارة الأماكن المقدسة والصلاة في كنائس الضفة الغربية والقدس لممارسة الشعائر الدينية في كنيسة المهد وكنيسة القيامة، وعادة ما يصل عشرات آلاف المسيحيين من أنحاء العالم إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة وإسرائيل، من أجل المشاركة في الاحتفالات داخل المواقع الدينية التي تعتبر الأكثر قداسة للمسيحيين حول العالم.



وأدانت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قرار الاحتلال بمنع المسيحيين من التنقل بين شقي الوطن لممارسة الشعائر الدينية، كإجراء عقاب جماعي غير قانوني.



وطالبت الضمير المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية، الواردة في القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الانسان. السماح لمسيحيي غزة بالتنقل والحركة والدخول إلى بيت لحم والقدس المحتلة، للمشاركة في أداء الشعائر الدينية.





رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال مئات من المسيحيين في قطاع غزة من زيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس المحتلة للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة .وأفادت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وفقاً للمعلومات المتوفرة لدى والمستندة إلى إفادة الاب يوسف أسعد – (مساعد راعي كنيسة اللاتين بغزة) ان عدد كبير من المسيحيين منعوا من زيارة الأماكن المقدسة نظرا لوجود عدد من أقارب بعض المسيحيين انتقلوا للعيش في الضفة الغربية والقدس وتمنعهم السلطات الإسرائيلية من الحصول على اذن لزيارة أهلهم الشق الثاني من الوطن فيقوم الجانب الإسرائيلي بمعاقبة مسيحيين قطاع غزة بمنعهم من التنقل وممارسة شعائرهم الدينية، ومنهم من يتم منعه من السفر بدون سبب، وقد تقدمنا ب 765 طلب تصريحالى الجانب الفلسطيني - الشؤون المدنية – للتواصل مع الإدارة المدنية للسماح لهم بالتنقل والحركة عبر معبر بيت حانون- إيرز.