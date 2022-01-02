"الزراعة" بغزة: قطاع غزة خالٍ من إنفلونزا الطيور

حسن عزام

رام الله - دنيا الوطنأكدمدير عام الرعاية البيطرية بوزارة الزراعة بغزة، اليوم الأحد، خلو قطاع غزة من مرض انفلونزا الطيور.وقال عزام خلال حديثه لإذاعة (الرأي) الحكومية: "إن مزارع تربية الدواجن في قطاع غزة خالية تمامًا من مرض انفلونزا الطيور".وذكر أن طواقم الوزارة تجري باستمرار مسحاً وبائياً لهذه المزارع للتأكد من خلوها من هذا المرض، مؤكداً على أن الوزارة تكثّف إجراءاتها الوقائية خلال الفترة الحالية بسبب انتشار مرض انفلونزا الطيور مع دخول موسم الشتاء كل عام.