روسيا: مصرع خمسة أشخاص وإصابة 21 آخرين بحادث حافلة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الروسية، مصرع خمسة أشخاص، وإصابة 21 آخرين بجروح في حادث حافلة جنوبي العاصمة موسكو، في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.وقالت الوكالة الروسية الفيدرالية لمراقبة المرور البري: "إن الحادث وقع حوالي الساعة 02:45 بتوقيت غرينيتش في منطقة ريازان"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز).وأوضحت الوكالة أن الحافلة، التي كانت تقل 49 راكباً، اصطدمت على ما يبدو بعمود قرب جسر سكة حديد، مشيرة إلى أن الحادث وقع على طريق سريع قرب قرية فوسليبوفو، على بعد نحو 270 كيلومتراً إلى الجنوب من موسكو.