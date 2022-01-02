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ماليزيا: فيضانات تجتاح سبع ولايات في البلاد ونزوح الآلاف

ماليزيا: فيضانات تجتاح سبع ولايات في البلاد ونزوح الآلاف
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في ماليزيا، اليوم الأحد، عن اجتياح الفيضانات لسبع ولايات وتم إجلاء الآلاف، ليرتفع إجمالي عدد المتضررين بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت على البلاد في الأسبوعين الأخيرين إلى أكثر من 125 ألف نسمة.

وأضافت الوكالة في بيان: "أن 8727 شخصا لجأوا إلى 128 مركز إنقاذ، فيما 125 ألفا و490 شخصا تأثروا بالفيضانات في أنحاء البلاد، بينهم 117 ألفا و700 ممن جرى إجلاؤهم عادوا لبيوتهم".

ووفقاً لتغريدة الشرطة، نقلا عن المفتش العام أكريل ساني عبد الله ساني، فإن 50 شخصاً لقوا حتفهم في الفيضانات وما زال اثنان في عداد المفقودين.



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