شؤون فلسطينية

مفوضية الشهداء والأسرى: تخوفات حقيقية من استشهاد الأسير هشام أبو هواش

مفوضية الشهداء والأسرى: تخوفات حقيقية من استشهاد الأسير هشام أبو هواش
الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 139
رام الله - دنيا الوطن
أكد نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية أن هناك تخوفات حقيقية من استشهاد الأسير هشام إسماعيل أحمد أبو هواش المعتقل في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ تاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2020 حيث الغيبوبة والأمراض التي غزت جسده في مستشفى آساف هاروفيه ما يستدعي انتفاضة في القانون الدولي والإنساني لإنقاذه من بين أنياب الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وقال الوحيدي: "إن الأسير هشام أبو هواش من سكان قرية الطبقة بجنوب دورا بقضاء الخليل وهو مواليد 14 أغسطس/أب 1981 وبلدته الأصلية قرية الطبقة يعاني من عدم القدرة على الحركة والكلام والوقوف ومن الفشل الكلوي في الجهة اليسرى الذي زادت خطورته بشكل كبير تحت مقصلة الاعتقال الإداري التعسفي وعدم الرعاية الطبية ومن أوجاع حادة في الصدر والخاصرتين ومن هبوط حاد في دقات القلب.


وأضاف: "وقد امتنع عن الملح منذ 10 أيام ما ينذر بالتعفن في أمعائه وتوقف عضلات القلب وهو مقيد اليدين والقدمين ويخوض الاضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري لليوم 139 على التوالي دون مدعمات منذ تاريخ 17 أغسطس/أب 2021".

وحمل نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية للاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش.




وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إنقاذه من بين أنياب الغزاة الأوباش وموضحا أن الأسير هشام إسماعيل أحمد أبوهواش متزوج وله ثلاثة أبناء وبنت واحدة ( هادي ويبلغ من العمر 12 عاما – محمد ويبلغ من العمر 10 سنوات – عزالدين ويبلغ من العمر 9 سنوات – وسبأ التي تبلغ من العمر سنة وثلاثة شهور).




ويعاني نجله الصغير عز الدين من مرض الفشل الكلوي ومن وضع صحي خطير في ظل عدم وجود والده وهو بحاجة إلى رعاية دائمة وتم تمديد الاعتقال الإداري له عدة مرات وقامت المحاكم الإسرائيلية في الأحد الموافق 12 كانون الأول/ديسمبر 2012 بتجديد أمر الاعتقال الإداري له لمدة 4 شهور تحت حجج إسرائيلية واهية.




 وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قدمت مذكرة في الأربعاء الموافق 22كانون/ديسمبر 2021 طالبت فيها بنقل الأسير أبو هواش إلى مستشفى مدني لتقوم دولة الاحتلال الصهيوني بتجميد الاعتقال الإداري في الأحد الموافق 26 كانون الأول/ديسمبر 2021 في محاولة للتنصل وإخلاء مسؤوليتها عن حياة الأسير أبو هواش ولا تزال المحاكم الإسرائيلية تستخدم سيف الاعتقال الإداري والتلويح بالتغذية القسرية في استهداف واضح لحياة الأسير .

وأفاد أن والدة الأسير كانت توفيت رحمها الله بمرض الفشل الكلوي في تاريخ 25 يونيو/حزيران 2006 في حين كان والده قد توفي إثر إصابته بنوبة قلبية وهو طفل صغير في تاريخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 1997 وأن بيانات المنظمات الدولية والإنسانية الضعيفة وصمتها يساهم في قتل الأسير. 


وأكد أن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكل خنجرا في خاصرة حقوق الانسان وأن غياب العدالة الدولية يساهم في استفراد الاحتلال الصهيوني بالأسرى ما يلزم المنظمات الدولية بانتزاع نفسها من بين أنياب الاحتلال الاسرائيلي وعدم مساواة الضحية بالجلاد .

أخبار ذات صلة

اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني &#34;شباب&#34; يعقّب على تدهور الحالة الصحية للأسير &#34;أبو هواش&#34;

اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب" يعقّب على تدهور الحالة الصحية للأسير "أبو هواش"

الشيخ يعلن أسماء موافقات ملف هويات أبناء المواطنين في غزة والضفة

الشيخ يعلن أسماء موافقات ملف هويات أبناء المواطنين في غزة والضفة

العربية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش

العربية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش

المالكي يشكر القبس الكويتية لاختيارها الشعب الفلسطيني شخصية العام ٢٠٢١

المالكي يشكر القبس الكويتية لاختيارها الشعب الفلسطيني شخصية العام ٢٠٢١

مستوطنون يطردون الرعاة من أراضيهم في الأغوار الشمالية

مستوطنون يطردون الرعاة من أراضيهم في الأغوار الشمالية

(المرصد) يدعو حماس إلى اعلان قبولها بعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة

(المرصد) يدعو حماس إلى اعلان قبولها بعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة

وزارة الإعلام تُعلق على اختيار &#34;القبس&#34; الكويتية للشعب الفلسطيني كشخصية العام 2021

وزارة الإعلام تُعلق على اختيار "القبس" الكويتية للشعب الفلسطيني كشخصية العام 2021

الضمير: حرمان بعض المسيحيين من التنقل لأداء الشعائر الدينية يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية

الضمير: حرمان بعض المسيحيين من التنقل لأداء الشعائر الدينية يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني &#34;شباب&#34; يعقّب على تدهور الحالة الصحية للأسير &#34;أبو هواش&#34;

اتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب" يعقّب على تدهور الحالة الصحية للأسير "أبو هواش"

العربية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش

العربية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش

المالكي يشكر القبس الكويتية لاختيارها الشعب الفلسطيني شخصية العام ٢٠٢١

المالكي يشكر القبس الكويتية لاختيارها الشعب الفلسطيني شخصية العام ٢٠٢١

مستوطنون يطردون الرعاة من أراضيهم في الأغوار الشمالية

مستوطنون يطردون الرعاة من أراضيهم في الأغوار الشمالية

(المرصد) يدعو حماس إلى اعلان قبولها بعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة

(المرصد) يدعو حماس إلى اعلان قبولها بعقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة

الضمير: حرمان بعض المسيحيين من التنقل لأداء الشعائر الدينية يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية

الضمير: حرمان بعض المسيحيين من التنقل لأداء الشعائر الدينية يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية

بحر يحذر من تداعيات تعنت الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري عن الأسير أبو هواش

بحر يحذر من تداعيات تعنت الاحتلال بإنهاء الاعتقال الإداري عن الأسير أبو هواش

مفوضية الشهداء والأسرى: تخوفات حقيقية من استشهاد الأسير هشام أبو هواش

مفوضية الشهداء والأسرى: تخوفات حقيقية من استشهاد الأسير هشام أبو هواش

منوعات

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

سمية الخشاب سعيدة بطلاق أحمد الفيشاوي من ندى كامل

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

احتفالاً بعيد ميلادها.. دنيا سمير غانم تؤدي مناسك العمرة

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

كندا حنا ترقص مع شقيقها على إحدى الرقصات.. وهجوم حاد عليها

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

تفاصيل صادمة عن جريمة قتل أنجيلا كوكاوسكي مديرة أعمال كيم كارداشيان

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

مي عز الدين تعلن إصابتها بمرض خطير وقد تلجأ لعملية جراحية

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

زوج داليا البحيري يكشف آخر التطورات الصحية لهما بعد إصابتهم بـ(كورونا)

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل يستقبلان العام الجديد بطريقة رومانسية

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

بعد اعتزاله الفن.. أدهم نابلسي يؤم بالمصلين بأحد المساجد

موسيقار شهير &#34;طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة&#34;

موسيقار شهير "طلاق شيرين عبدالوهاب لم يقع وهذا دعاية لأغانيها الجديدة"

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره ويخوض تجربة ضخمة بفيلم أميركي

عربي

الإمارات توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

الإمارات توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

التحالف العربي: تدمير أربعة مخازن للطائرات المُسيّرة في صنعاء

التحالف العربي: تدمير أربعة مخازن للطائرات المُسيّرة في صنعاء

مصر: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي فى تاريخها

مصر: قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي فى تاريخها

الرئيس العراقي: عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة

الرئيس العراقي: عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة