شؤون فلسطينية

وزارة الأسرى توجه عدة رسائل دولية للتحرك لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش

وزارة الأسرى توجه عدة رسائل دولية للتحرك لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش
الأسير هشام أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
وجهت وزارة الأسرى والمحررين عدة رسائل إلى العديد من الشخصيات والمؤسسات الحقوقية والدولية تحثهم على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، والذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 على التوالي، ويواجه وضعًا صحيًا صعبًا للغاية.

وأكدت الوزارة، أنها تتابع بقلق شديد الحالة الصحية التي وصل إليها الأسير أبو هواش، حيث أنه يتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام وقد يفقد حياته في أي لحظة، مشيرتاً أنه تم إعادته إلى سجن الرملة بعد أن نُقل إلى مستشفى (أساف هروفيه) رغم حاجته المّاسة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت" إن الاحتلال نقله إلى سجن "عيادة الرملة"، الذي لا تتوفر فيه أدنى الظروف الصحية اللازمة للمرضى، مشيرتاً أن الاحتلال يمارس التعسف والإفراط في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للأسير في مخالفة واضحة للقوانين والمعاهدات الدولية التي ترعى حقوق الأسرى".

وأشارت إلى أنه في حالة حدوث أى مكروه للأسير أبو هواش، يعني ذلك مشاركة هذه المؤسسات فيما يتعرض له من انتهاكات، لانها تصر على البقاء صامتة متفرجة أمام حالته الصحية المتدهورة ولم تحرك ساكنا اتجاه إنقاذ حياته، مؤكدة أن خطورة
الحالة الصحية التي وصل إليها أبو هواش تستدعي من الجميع الوقوف عند مسؤولياتهم والعمل لإنقاذ حياته.

و حملت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياته، بعد أن ماطلت في تقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة له، وطالبت جهات الاختصاص بالقيام بالدور الحقيقيّ، واللازم في متابعة الأوضاع الصحية للأسرى المضربين
والمرضى داخل سجون الاحتلال.

و يذكر أن والأسير أبو هواش من بلدة دورا جنوب الخليل، اعتقل في أكتوبر العام الماضي، وأصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهراً رهن الاعتقال الإداري.

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