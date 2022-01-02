التحالف العربي: تدمير أربعة مخازن للطائرات المُسيّرة في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي، صباح اليوم الأحد، أنه دمر أربعة مخازن للطائرات المُسيّرة ومنصات الإطلاق بغارتين جويتين على موقع عسكري للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.وأضاف التحالف أنه "اتخذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية"، لافتاً إلى أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مُسيرة أُطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أنه "رصد مصادر تهديد الطائرات المُسيرة من داخل العاصمة صنعاء".