شؤون فلسطينية

(النضال الشعبي) تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش

(النضال الشعبي) تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير أبو هواش
رام الله - دنيا الوطن
حمّلت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138 يوماً احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وتابعت الجبهة خلال اجتماع موسع لفرع نابلس بحضور نائب الأمين العام للجبهة عوني ابو غوش وعضو المكتب السياسي للجبهة حكم طالب وعدد من اعضاء اللجنة المركزية وقيادة الفرع، أن حكومة الاحتلال تمارس "ارهاب" دولة منظم ضد أبناء شعبنا ، وتمارس سياسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى.

وقال أبو غوش: "بينما يستقبل العالم العالم الجديد وتحتفل العائلات به ، فإن أطفال الأسرى الفلسطينيين يحرمون من رؤية آبائهم وكذلك أطفال الشهداء بفعل عنصرية وفاشية الاحتلال".

وأكد أبو غوش على ضرورة تدويل قضية الأسرى، وايصال الرسائل حول معاناتهم والاجراءات القمية التي يتعرضون لها لتشكيل رأي عام ضاغط ومساند لقضيتهم، وتوسيع دائرة المشاركة الجماهيرية في فعاليات التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال.

من جانبه تحدث طالب عن تحضيرات الجبهة لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.

قائلا ان الانتخابات المحلية تهدف لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم وتوفير احتياجات المجتمع المحلي.

وتوجهت الجبهة بالتحية لأبناء برقه الذين يتصدون لهجمات قطعان المستوطنين التي تتم برعاية من جيش الاحتلال.

وناقشت اخر المستجدات السياسية والاوضاع التنظيمة والتحضيرات لخوض الانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية.




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