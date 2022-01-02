دولي

الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (راي) إلى 407 أشخاص

الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (راي) إلى 407 أشخاص
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس الوطني في الفلبين، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار (راي) إلى 407 أشخاص، فيما لا يزال 78 شخصاً في عداد المفقودين.

وقال المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها: "إن ألفا و147 شخصا أصيبوا جراء اجتياح الإعصار للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، في منتصف شهر ديمسبر الماضي؛ ما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح عنيفة"، وفق صحيفة (فيل ستار الفلبينية).

وأدى إعصار (راي) إلى تدمير 532 ألفا و96 منزلا، منها 169 ألفا و243 تم تدميرها بالكامل.

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