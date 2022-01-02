شؤون فلسطينية

قطاع غزة: حالتا وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة: حالتا وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة، و(13) إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي (40) حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء (199)  فحصاً مخبرياً.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية: "أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ (190440) إصابة، والحالات النشطة (1441) حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين (187291) حالة، والوفيات ()1708 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت (72) حالة، والحالات الخطيرة والحرجة (50) حالة.

ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت (1606760) جرعة، فيما تلقى (543211) شخصاً التطعيم.

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