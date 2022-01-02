هنية يؤكد وقوفه إلى جانب عائلة الأطرش التي هُدم منزلها بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تضامنه مع الأخت مروة الأطرش التي هدم الاحتلال منزلها وعائلتها في الخليل جنوب الضفة المحتلة.وخلال اتصال هاتفي عبّر هنية عن "وقوفه إلى جانب العائلة وصيحة الغضب التي أطلقتها الأطرش في وجه المحتلين،وإصرارها والعائلة على البقاء ولو في خيمة فوق ركام البيت، والاستغراب من مواقف السلطة في ظل انتهاج سلطات الاحتلال سياسة هدم البيوت، التي يعتقد العدو أنها ستكسر إرادة الشعب الفلسطيني وستنال من صموده وشموخه، ومتفهمًا ما عبّرت عنه العائلة من استنكار لصمت السلطة ولقاء عباس غانيتس ليلة هدم البيت".فيما عبّر أيضًا عن اعتزازه بمواقف العائلة وكبريائها الوطني المستمدة من مواقف أهلنا في الخليل وغزة والعاصمة القدسوكل ربوع الضفة والداخل والخارج، ورباطة الجأش وروح التضحية والفداء التي تتحلى بها عوائل الشهداء والأسرى والجرحى والذين تُهدم بيوتهم ويعبّرون عنها في كل مرة يحاول الاحتلال النيل من عزيمتهم، إلى جانب وعيهم الكامل لرسالتهم كأبناء للشعب الفلسطيني الذي يدفع ثمن حريته وحقوقه وثوابته، ويتولى الدفاع عنها بالغالي والنفيس.