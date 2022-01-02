قوات الاحتلال تحتجز الطفل المقدسي علي القنيبي داخل منزله لمدة غير محددة





رام الله - دنيا الوطناحتجزت قوات الاحتلال الطفل المقدسي علي القنيبي داخل منزله لمدة غير محددة، بذريعة أنه قام بإعطاب سيارة تابعة لأحد المستوطنين، وجرت تحقيقات معه ومُد اعتقاله لأيام ثم أُفرج عنه بشرط الإقامة الجبرية داخل منزله.و قال الطفل: "إن النافذة أصبحت متنفسه الوحيد حيث لا يمكنه حتى مشاركة أصدقائه باللعب، مؤكداً على أنه محروم من الخروج لفناء منزله ومن الذهاب حتى لمدرسته إلا بتصريح رسمي من قبل الاحتلال بعد مرور أربعة أشهر من حبسه بأن يذهب للمدرسة مع مرافقة أحد من عائلته".وعبر والد القنيبي أن الحبس المنزلي يعتبر سياسة جائرة وأنهم كعائلة هم داخل عقاب جماعي؛ مما جعلهم كسجانين لحماية طفلهم من السجن الفعلي، ولا يمكنهم من ممارسة حياتهم بالشكل الطبيعي.وبين أن العائلة تواجه شبح التهجير من منزلها لصالح الجمعيات الاستيطانية في حي الشيخ جراح، كما هو واقع 40 عائلة أخرى مهددة بالتهجير من بيوتهم في ظل وجود قوات الاحتلال.