الجهاد الإسلامي: أصابعنا على الزناد للدفاع عن الأسير أبو هواش



وأضاف المدلل في مؤتمر صحفي دعماً للأسير هشام أبو هواش لليوم 139 يوماً على التوالي: "سينتصر الأسير أبو هواش على العدو، وأصابعنا على الزناد للدفاع عنه، والمقاومة ليست بعيدة بمعركتها مع العدو، وتؤكد أن ذراعها أقرب ما يكون للرد على هذه الجريمة وهذا التعنت بحق الأسير أبو هواش".



وتابع: "أبطال شعبنا لا يمكن أن يقبلوا بجريمة الاحتلال المركبة ضد الأسير أبو هواش، وواثقون بأن إرادة الأسير أبو هواش أقوى من إرادة السجان الصهيوني، ورسالة الأمين العام للحركة لا تزال حاضرة وشاملة للرد على ظلم الاحتلال بحق الأسير أبو هواش".



وأكد على أن أي خبر يمس حياة الأسير أبو هواش نعتبره عملية اغتيال ممنهجة تستلزم الرد على الجريمة.







رام الله - دنيا الوطنقال أحمد المدلل القيادي في حركة (الجهاد) الإسلامي، اليوم الأحد، إن المقاومة لن تصمت كثيراً على تعنت الاحتلال مع الأسير هشام أبو هواش، ولن يستطيع كسر إرادته وعزيمته.