الرئيس العراقي: عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة
أكد رئيس دولة العراق، برهم صالح، الجمعة الماضية، أن عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة، يجب أن تكون مُقتدرة.
وقال صالح، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يطل علينا عام جديد، حاملاً معه تطلعات شعبنا الذي واجه بعزيمة نادرة شتى المصاعب والمحن، متمسكاً بإرادة صلبة في الحفاظ على الوطن وانجاز الإصلاح والحق في حياة كريمة".
وأضاف: "عام سيشهد تشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة لدولة نُريدها آمنة مع شعبها وجيرانها"، خاتماً بالقول: "كل عام والعراقيون بخير وسلام".
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