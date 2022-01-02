الرئيس العراقي: عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس دولة العراق، برهم صالح، الجمعة الماضية، أن عام 2022 سيشهد تشكيل حكومة جديدة، يجب أن تكون مُقتدرة.وقال صالح، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "‏يطل علينا عام جديد، حاملاً معه تطلعات شعبنا الذي واجه بعزيمة نادرة شتى المصاعب والمحن، متمسكاً بإرادة صلبة في الحفاظ على الوطن وانجاز الإصلاح والحق في حياة كريمة".وأضاف: "عام سيشهد تشكيل حكومة جديدة يجب أن تكون مُقتدرة لدولة نُريدها آمنة مع شعبها وجيرانها"، خاتماً بالقول: "كل عام والعراقيون بخير وسلام".