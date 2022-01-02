رضوان: قضية الأسرى هي محل إجماع وطني وعلى سلم أولويات الحركة

في مؤتمر صحفي، دعماً للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنقال إسماعيل رضوان القيادي في حركة (حماس)، اليوم الأحد، إن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني وعلى سلم أولويات الحركة، وأنهم سيستمرون في فعالياتهم حتى ينال الأسير أبو هواش حريته وانتصاره على السجان.وأضاف رضوان: "نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش، وندعو أهلنا في الضفة والقدس وال 48 وغزة الي مواصلة مسيرة التضامن والانتصار للأسير أبو هواش".وتابع: "ندعو للعمل على تدويل قضية الأسير أبو هواش، ندعو المؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل لإنقاذ الأسير أبو هواش".