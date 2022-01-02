الاحتلال يقدم لائحة اتهام بحق حسن يوسف بحجة "التحريض"





رام الله - دنيا الوطنقدّمت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق القيادي في حركة (حماس)، الشيخ حسن يوسف، بحجة "التحريض".وأفادت مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، أن لائحة الاتهام تضمنت "تحريض" يوسف خلال إلقائه كلمة في بيت عزاء منفذ عملية القدس الشهيد الفدائي فادي أبو شخيدم في مخيم شعفاط.و كانت محكمة الاحتلال العسكرية في عوفر، أجلت نهاية الشهر الماضي جلسة محكمة القيادي يوسف لثمانية أيام، بعد توجيهلائحة اتّهام له.واعتقلت قوات الاحتلال يوسف (63 عاما)، في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.والشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس، والنائب في المجلس التشريعي ورجل الإصلاح ونصير الأسرى والمظلومين، أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال.ولم يكتف الاحتلال بسجنه لأربعة وعشرين عامًا ليواصل تغييبه خلف القضبان لسنوات أخرى.وجاء اعتقال القيادي يوسف الأخير بعد شهرين فقط من الإفراج عنه بتاريخ 23/7/2020، حيث أمضى 15 شهرًا في الاعتقالالإداري.و تعرض النائب حسن يوسف منذ عام 1971 إلى استهداف سلطات الاحتلال، بسبب نشاطه المجتمعي والسياسي، فقد اعتقل لأول مرة عندما كان طفلاً لم يتجاوز 16 عاماً، وذلك بعد توليه منصب إمام مسجد.و جاء اعتقاله الثاني في أوائل التسعينات بتهمة الانتماء لحركة (حماس)، وانتهت فترة الاعتقال بنفيه الى مرج زهور جنوبلبنان لمدة عام مع 417 من قيادات (حماس والجهاد الإسلامي)، وكان للإبعاد أثر كبير في صقل شخصيته وإبرازه كأحد قيادات العمل الوطني والإسلامي على مستوى فلسطين، كما عمل ناطقا باسم حركة حماس حتى انتخابه نائبا في المجلس التشريعي.في عام 2005، اعتقل الشيخ يوسف مرة أخرى وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، وبالرغم من الاعتقال، شارك فيانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 في قائمة التغيير والإصلاح وفاز وهو في السجن.