"الزراعة" بغزة: إعفاء العاملين بالقطاعين النباتي والحيواني من رسوم بعض المعاملات

رام الله - دنيا الوطنقال أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، اليوم الأحد، إنهم أعفوا المزارعين والمربين في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني، من رسوم بعض المعاملات، لمدة شهر ونصف من تاريخ إصدار القرار.وأضاف البسيوني في حديثٍ لإذاعة (صوت الأقصى): "تتضمن إعفاءات المعاملات عن المزارعين والمربين، الحصول على أشتال الأشجار المثمرة والحرجية، والفحص والتحليل لعينات المياه والتربة والأعلاف والأسمدة الزراعية للمزارعين فقط، وترخيص مزارع الدواجن" ، إضافةً إلى تحليل متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه حرصًا على صحة المجتمع، والتحصينات واللقاحات لأصحاب الحيازات الحيوانية.وتابع: " تحاول الوزارة رغم الظروف الصعبة، حشد الجهود وتظافرها من أجل التخفيف من آلام ومعاناة المزارعين، وحوالي مليار دولار خسائر متراكمة منذ بداية الانتفاضة، هي مستحقات للمزارعين جراء تدمير الاحتلال للمنشآت والقطاعات الزراعية".وذكر: "عملية توفير المشاريع تكون وفق الموارد المتاحة والمعايير الخاصة بإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، والعام الماضي كان لدينا إسهامات بحوالي 14 مليون دولار في مجال عملية إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال".