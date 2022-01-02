منظمة تقترح استخدام طائرات مسيرة لزراعة الأراضي الصحراوية بمصر





رام الله - دنيا الوطندعت منظمة العدل والتنمية الجهات المختصة بمصر والرئيس السيسي باستخدام الطائرات المسيرة الحديثة لزراعة الاراضي الصحراوية وتطوير طائرات مسيرة لاغراض ري الاراضي الصحراوية التى لا يمكن توصيل المياه اليها او استخدام تلكالطائرات لرش المبيدات والمواد الكيماوية والمياه اللازمة لري كل فدان ارض صحراوي.و أكد المتحدث الرسمي للمنظمة على أن ابتكار طائرات مسيرة مخصصة للاستخدام بمجال االزراعة أسرع وأكثر سهولة وكفاءة مقارنة بالطرق التقليدية ومصر تمتلك القدرة لابتكار وتطوير طائرات مسيرة بمجال زراعة الأراضي الصحراوية بالصحراء الغربية.واضاف" إن استخدام مصر للطائرات المسيرة لزراعة الاراضي الصحراوية قد يؤدي لزراعة ملايين الافدنة بالصحراء الغربية والمناطق الصحراوية خاصة ان تلك الطائرات يمكن التحكم فيها عبر التكنولوجيا الحديثة وتقوم بدقة لري المحاصيل الزراعية.