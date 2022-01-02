السلطات السودانية تغلق جسور العاصمة الخرطوم خشية لمظاهرات مطالبة بحكم مدني

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات السودانية، اليوم الأحد، عن إغلاق الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها، كما ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزودة بأسلحة، وذلك استعدادا لمظاهرات (مليونية الشهداء) المناوئة للحكم العسكري التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين.وتستعد السلطات السودانية، لحالة التأهب، حيث أغلقت قوات الأمن الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم، وأحياء أم درمان وبحري"، كما انتشرت قوات من الجيش والشرطة في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة، وفق (فرانس24).فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دوراً رئيسياً في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/أبريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 (عاماً للمقاومة المستمرة).