هزة أرضية بقوة 5.3 درجات تضرب شمال باكستان



وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 180 كيلومتراً في سلسلة جبال هندوكوش، وشعر بهزته سكان الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد، ومناطق بيشاور ووادي سوات وشيترال.



فيما وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.

رام الله - دنيا الوطنوقع زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، مساء أمس، في الأجزاء الشمالية من باكستان دون وجود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.