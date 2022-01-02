دولي

فقدان ثلاثة أشخاص بعد حرائق كولورادو الأمريكية

فقدان ثلاثة أشخاص بعد حرائق كولورادو الأمريكية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات في ولاية كولورادوالأمريكية، اليوم الأحد، عن فقدان أثر ثلاثة أشخاص على الأقل بعد حرائق غابات تعرض لها العديد من البلدات في الولاية ودمرت ما يقرب من ألف منزل.

وقال جو بيلي قائد شرطة مقاطعة بولدر خلال مؤتمر صحافي "نحن محظوظون للغاية لعدم وجود قائمة تضمّ 100 مفقود، لكنّ للأسف لدينا ثلاثة أشخاص تأكّد أنهم مفقودون".

وأضاف: "أن المباني التي يُعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا فيها دمّرت بالكامل وهي مغطّاة الآن بطبقة من الثلج سماكتها 20 سنتم"، مشيراً إلى أنّ الثلج ساعد في إخماد الحرائق، لكنّه أدّى إلى تعقيد أعمال التحقيق والإنقاذ وتقييم الأضرار.

فيما نشبت الجمعة الماضية، على ما لا يقلّ عن 991 منزلاً في أحياء كاملة من سوبريور ولويزفيل، وهما بلدتان تقعان بالقرب من دنفر، كبرى مدن الولاية، مما أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من ديارهم على وجه السرعة.

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