شؤون فلسطينية

مسؤول إسرائيلي سابق: لا حافز لدى صانع القرار لاستعادة الجنود الأسرى

مسؤول إسرائيلي سابق: لا حافز لدى صانع القرار لاستعادة الجنود الأسرى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موشيه تال  المسؤول الإسرائيلي المستقيل من ملف شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين "اللواء احتياط"، اليوم الأحد، إن استقالته جاء بناء على شعوره أنه لا توجد رغبة إسرائيلية كبيرة وكافية لإعادتهما، من جانب صناع القرار وخصوصا الجانب السياسي الذي عليه ان يقرر ماذا يريد وبأي ثمن. 

وأضاف تال في مقابلة إذاعية: "إدراكي أنه لا يوجد شيء في الوقت الحالي بعد الجولة الأخيرة من المحادثات التي أجريناها، والتي كانت في ظل الحكومة الحالية". 

وتابع: "لا يوجد حاليًا إرادة وحافز كافيان لدى صانع القرار الإسرائيلي للذهاب على هذا الطريق، كما كان في عهد صفقة شاليط، حيث كان هناك ضغوط كبيرة، والآن الوضع لصالح (حماس) والضغط يمارس علينا".
 
وأشار تال إلى وجود عدد من الفرص لعودة الجنود والأسرى الإسرائيليين، منوهاً إلى نتائج التصعيد الأخير مع قطاع غزة، واستبدال الإدارة الأمريكية وحقيقة أن المصريين يدفعون بهذا الاتجاه. 

وفيما يتعلق برئيس الوزراء بينيت، قال تال: "إذا كان قائدا فعليه أن يتخذ قرارات، والأمر الآخر هناك التزامات للحكومات السابقة، وهناك أرقام ظهرت على الطاولة وتقدر بالمئات من الأسرى الفلسطينيين الذين تعتبر إسرائيل أن أيديهم ملطخة بالدماء لقتلهم إسرائيليين، لقد مرت سنوات منذ حرب 2014 وماذا نقول؟". 

وأوضح تال أن إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات أمر مشروع لكن سيكون النقاش حول الأسرى الذين يمكن إطلاق سراحهم، ومصر هي أهم لاعب وسيط في قضية الجنود الأسرى ويمكنها تحفيز أي مخطط حتى لو كان شفويا للتوصل إلى اتفاق". 

وحول صفقة شاليط، نوه تال أنه كان من الصواب إدارتها بشكل مختلف، وكان على إسرائيل أن تضع قوائم الأسماء لا حماس. 

وخلال اللقاء الإذاعي، قال لئيا غولدين والدة الضابط الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة هدار غولدين: "إن إسرائيل تخلت عن قيمها الأساسية وأهانتها لأن لديها أسرى حرب لم تعمل على إعادتهم". 

وأشار إلى أن الجميع يتذرع بثمن صفقة جلعاد شاليط، ويريدون أن يدفع أبناءنا الثمن، وفي اللقاءات مع وزير الجيش ورئيس أركانه قيل لنا بصراحة أنه لا يوجد مخطط لإعادتهم. 

وأضاف: "نطالب بعودة الجنود ونحن في وضع لا يُسألون عنه، إنها خيانة لنا  ولجنودهم وللقيم".

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