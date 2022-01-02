إيطاليا: إصابة 14 شخصًا بفعل استخدام ألعاب نارية ليلة رأس السنة

رام الله - دنيا الوطنتعرض 14 شخصًا في إيطاليا للإصابة بجروح خطيرة، وذلك إثر استخدام الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد، فيما فقد رجل يبلغ من العمر 47 عامًا إحدى عينيه فى مدينة نابولي كامبانيا، وفق صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية.بدورها، ألقت سلطات الشرطة في البلاد القبض على 37 شخصًا وتم الإبلاغ عن 188 آخرين بعد مصادرة 32.5 طن من منتجات الألعاب النارية و2.3 طن من البارود.ووفقاً لصحيفة، فإنه تم ضبط عشرة أسلحة نارية فارغة، وكانت حصيلة العام الماضي قتيلا واثنا عشر بجروح خطيرة.ودعت الشرطة ووزارة الداخلية في إيطاليا بعدم استخدام هذه الألعاب النارية فى ليلة رأس السنة الجديدة، فيما حظرت استخدامها كل من مثل روما، وميلانو ونابولي، إلا أنه لم يتم الالتزام بذلك.فى نابولي، فقد رجل يبلغ من العمر 47 عامًا إحدى عينيه وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما أصيب شاب آخر بحروق شديدة جراء انفجار مفرقعة نارية، كما تم علاج طفل يبلغ من العمر عامين تقريبًا من حروق سببتها الالعاب النارية.