البطنيجي: حوالي 600 موقوف على ذمم مالية تم الإفراج عنهم العام الماضي

رام الله - دنيا الوطنقال أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية بغزة حول إنجازات جهاز الشرطة بملف الغارمين خلال عام 2021، إن حوالي 600 موقوف على ذمم مالية تم الإفراج عنهم العام الماضي.وأضاف البطنيجي في حديثٍ لإذاعة (الأقصى): "نأمل في العام الجديد 2022، أن لا يكون لدينا أعداد من القضايا التي لها علاقة بالذمم المالية، ونوجه الشكر لكل المبادرين على وقوفهم بجانب الغارمين وإخراجهم من مراكز التوقيف".وتابع: "نشجع المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال للمساهمة في تسوية قضايا الغارمين، من أجل التخفيف عنهم وإعطائهم فرصة للوقوف على أقدامهم، ومبادرات أهل الخير لن تحل جميع قضايا الغارمين من جذورها".