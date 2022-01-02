بحر يحذر من تداعيات تعنته بإنهاء الاعتقال الإداري عن الأسير المضرب أبو هواش

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، من مغبة استمرار الاحتلال التعنت في إنهاء الاعتقال الإداري للأسيرالمضرب هشام أبو هواش، محملاً الاحتلال تداعيات ما قد يصيب الأسير أبو هواش المضرب منذ 139 يوماً.وقال بحر في بيان صحفي :"إن الأسير أبو هواش وعدد من الأسرى يضربون رفضاً للاعتقال الإداري المنافي لكافةالأعراف والقوانين الدولية، وأن على الاحتلال الإفراج الفوري والسريع عن كافة المعتقلين الإداريين".وأضاف بحر " نراقب بقلق تداعيات الحالة الصحية للأسير المضرب أبو هواش، وكل التقارير التي ترد حول حالتهالصحية تحذر من استشهاده بشكل مفاجئ أو أضرار صحية دائمة، وذلك سيدفع باتجاه المزيد من التوتر داخل سجون الاحتلال، وقد تتسع رقعة المواجهة مع الاحتلال إلىخارج السجون".وأكد بحر أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لن يقف مكتوف الأيدي في ظل استمرار هجمة الاحتلال على الأسرى، داعياًالمقاومة إلى العمل الجاد من اجل تبيض سجون الاحتلال من خلال صفقة وفاء أحرار ثانية، ودعا بحر المجتمع الدولي وخاصة منظمات حقوق الإنسان للتحرك الفوري والعاجل لإنقاذ الأسرى من براثن الاحتلالى وجرائمه، ومحاسبته على خرقه للقوانين والأعراف.