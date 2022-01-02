شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مجموعة من مستوطنون، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه وتلقوا شروحاتٍ عن الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا، بينما تتولى شرطة الاحتلال تسهيل تلك الاقتحامات وحماية المقتحمين، في الوقت الذي تفرض فيه إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

يذكر، أنه تم توثيق اقتحام 34 ألفًا و562 مستوطنًا للمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة من بداية عام 2021 وحتى الثلاثين من كانون الأول المنصرم، بما يشمل اقتحام المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية، وجنود وضباط الاحتلال وموظفين يعملون في حكومة الاحتلال، وأعضاء في الكنيست.

كما أصدرت قوات الاحتلال 262 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة لمدد تفاوتت ما بين أسبوع وستة شهور خلال العام المنصرم.

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