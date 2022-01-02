بعد اشتباك بالأيدي.. المجلس الأردني سيعتذر في جلسته اليوم لشعبه

رام الله - دنيا الوطنقال ينال فريحات النائب الأردني، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي سيفتتح جلسة اليوم باعتذار للشعب الأردني، وذلك عن الأحداث التي شهدها المجلس يوم الثلاثاء الماضي.وأضاف فريحات: "جميع وسائل الإعلام حول العالم نقلت مشاجرة مجلس النواب الأردني الثلاثاء الماضي"، لافتاً إلى أن قنوات هندية نقلت الحدث، وفق (خبرني).وتابع النائب الأردني: "أرجح ألا يتكرر ما حدث من عراك بين النواب في المجلس"، مشيراً إلى أن تأجيل الجلسة جاء لإيجاد توافقات بين النواب، حيث يوجد فريق يريد إنهاء الخلاف بشكل ودي ودون عقوبات، بينما فريق آخر يريد تطبيق التعليمات والنظام الداخلي لمنع تكرار الحادثة.وأكد فريحات أن جلسة اليوم ستكون هادئة، وأن رئيس مجلس النواب سيفتتح الجلسة باعتذار للشعب الأردني، وستنطلق الجلسة للإسهام في مناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية، لافتاً إلى أن التصويت على التعديلات سيكون بالاسم وليس رفع الأيدي كما جرت العادة.من ناحية أخرى، أشار النائب إلى أن المادة المثيرة للجدل بإضافة مصطلح الأردنيات إلى المادة (6) من الدستور ستكون أولى المواد التي سيتم مناقشتها، منوهاً إلى أن التعديلات بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لكي يتم إقرارها.وفي قت سابق، قررت الأمانة العامة في مجلس النواب تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية إلى يوم الأحد 2 كانون الثاني/ يناير.