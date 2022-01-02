شؤون فلسطينية

إصابة شاب بمواجهات في "العيساوية" واعتقال طفل من "الشيخ جراح"

إصابة شاب بمواجهات في "العيساوية" واعتقال طفل من "الشيخ جراح"
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب بجراح، بعد ظهر اليوم الجمعة، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة العيساوية بمدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب بالرصاص المطاطي في اليد، أثناء المواجـهات المندلعة في بلدة العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع مواجهات بين شبان مقدسيين وقوات
الاحتلال في منطقة جبل المكبر.

ومن جانب آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطفل أحمد الرشق خلال مداهمة لحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة بعد ظهر اليوم الجمعة، وكان عشرات المواطنين أصيبوا بالرصاص والغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بعد ظهر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وشرق نابلس وقرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة هبة شعبية متنامية وتصعيدًا للمواجهات وعمليات المقاومة، في وجه إرهاب منظم ينفذه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال وبغطاء رسمي من
حكومتهم، وشهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصعيدًا في عمليات مقاومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة (27) آخرين بجراح مختلفة.

ووفق تقرير أعدته الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” بالضفة الغربية، بلغت أعمال المقاومة خلال الشهر الماضي (594) عملا مقاوما، بينها (15) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات
الاحتلال، جرت ( 8 ) عمليات منها في نابلس.

وكما شهدت الضفة (201) مواجهة مباشرة، ومئات عمليات إلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، و(31) عملية إلقاء زجاجات حارقة، و(72) عملية تصدٍ لاعتداءات المستوطنين في
مختلفة أرجاء الضفة.

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