مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابة مستوطنيْن في حزما

رام الله - دنيا الوطندهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، سلمت خلالها أسيراً محرراً استدعاء لمقابلةمخابراتها واعتقلت مقدسياً، وأعلنت عن إصابة مستوطنين في استهداف حافلتهم رشقا بالحجارة من جانب شبان فلسطينيين في بلدة حزما.واقتحمت قوات الاحتلال في الساعات الأولى من اليوم الأحد منزل المواطن عماد خليل العمور في بلدة تقوع في بيت لحم، وسلمت الأسير المحرر خليل عماد من البلدة استدعاء لمقابلة مخابراتها في مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني.وطالت الاقتحامات مخيم عقبة جبر في أريحا شرق الضفة، دون أن يبلغ عن اعتقالات، واعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من الليلة الشاب علي صبري أبو دياب من سكان بلدة سلوان في القدس المحتلة، اثناء تواجده في منطقة التلة الفرنسية.وشهدت جنين اقتحاماً لقوات الاحتلال تخلله مواجهات على الشارع الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، قرب دوار قرية عنزة، وعلى مدخل قرية صانور أصيب خلالها عدد من الشبان بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الغازية بكثافة.وفي سياق آخر، أعلنت مصادر عبرية في ساعة متأخرة من مساء أمس إصابة مستوطنين اثنين جراء تعرض حافلة للمستوطنين للرشق بالحجارة قرب بلدة حزما شمال شرق القدس، وفيما استهدف شبان مقدسيون بؤرة استيطانية بالمفرقعات النارية في منطقة حي الشيخ جراح.ووفق رصد سنوي خاص بالمكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية فقد بلغ عدد عمليات إلقاء الحجارة على اهداف الاحتلال (3594) عملية، وإلقاء الزجاجات الحارقة والألعاب النارية (568) عملية.